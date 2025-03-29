حزب الشعب الفلسطيني: معركة الدفاع عن الأرض مستمرة حتى دحر الاحتلال

وطن: يحيي شعبنا الفلسطيني ومعه كل أحرار العالم ذكرى يوم الأرض الخالد الذي شكّل عنوانا بارزا ومحطة مميزة في تاريخ شعبنا قبل 49 عاما،عندما انتفض شعبنا الفلسطيني في المثلث والجليل والنقب، ليدافع عن أرضنا الفلسطينية في وجه الاحتلال الذي قام بمصادرة آلاف الدونمات، استشهد في حينه ستة شهداء في سخنين وعرابة وكفركنا والطيبة، ومنذ ذلك اليوم والاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن نهب اراضينا الفلسطينية سواء في الداخل أوفي الضفة الغربية المحتلة.

إن ما تنفذه حكومة الاستيطان في الضفة بما فيها القدس المحتلة وفي النقب والجليل الغربي ومصادرة عشرات آلاف الدونمات ، هو استمرار لعملية توسع استيطاني إجرامي يستهدف وجودنا على ارضنا وتنفيذا لسياسة الاقتلاع والتهجير، وتستهدف ضم وتهويد الضفة باكملها بما فيها القدس ولتدمير المخيمات الفلسطينية مستغلة بذلك العجز والتواطؤ الدولي من جهة ودعم وشراكة الولايات المتحدة الأمريكية من الجهة الأخرى.

إن ما يقوم به الاحتلال الفاشي في غزة وفي الضفة عموما والقدس والأغوار الفلسطينية خاصة ،وبشكل ممنهج من نهب للأرض الفلسطينية، هو مواصلة لتطبيق خطة ترامب المسماة "صفقة القرن" بشكل يخالف كافة قرارات الشرعية الدولية وإن صمت المجتمع الدولي والأمريكي بشكل خاص هو بمثابة إعطاء ضوء أخضر لحكومة الاحتلال لمواصلة سرقة ونهب الأرض الفلسطينية ، مما يتطلب وقف المراهنة على السياسة الامريكية المنحازة بشكل كامل للاحتلال.

ففي غزة الباسلة يواجه شعبنا استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا ،وهو يواجه ذلك بلحمه الحي ويتشبث بارضه رغم كل التغطية على جرائم الاحتلال من قبل الولايات المتحدة، ورغم الصمت المريب عن وقف هذه الجرائم وعن التنكر ألفظ لصفقة وقف إطلاق النار التي دمرتها دولة الاحتلال بدعم الولايات المتحدة، وبرغم كل المحاولات الفاشلة لقلب الحقائق وتحميل الضحية عبء جرائم الاحتلال والإدارة الأمريكية.

إن ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات يومية وحشية بحق شعبنا الفلسطيني وما يقوم به جيش الاحتلال واجهزة امنه وحكومته ،سواء بالاعتداء على حياة الاهالي وحرق منازلهم وممتلكاتهم وقطع آلاف أشجار الزيتون، وتدمير البيئة الفلسطينية والاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وأحياء القدس وخاصة الشيخ جراح في ظل الدعم الأمريكي الكامل، لن يثني شعبنا الفلسطيني وقواه الحية عن مواصلة النضال ضد الاحتلال والاستيطان ومن أجل التحرر الوطني.

ان وحدة شعبنا في احياءً ذكرى يوم الأرض هي اسطع دليل على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده دفاعا عن حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الاستقلال والتحرر والعودة، وهي الوحدة المنشودة الآن لافشال مؤامرة التهجير والتطهير العرقي، ولإفشال مساعي حرف نضال شعبنا وصموده ومواجهته لجرائم الاحتلال باتجاه تعميق الخلافات والتناقضات الداخلية و زيادة التحريض وخطاب الكراهية بديلا عن خطاب الوحدة والمعالجة الوطنية المسؤولة للمخاطر القائمة على وجود شعبنا على ارضه وضمان حقوقه الوطنية، وعبر أوسع وحدة وطنية.

ان حزبنا وهو يحيي شعبنا في هذه المناسبة الكفاحية الأصيلة ليوم الأرض، فإنه يجدد دعوته لكل القوى والفصائل الفلسطينية من اجل سرعة توحيد موقفها، بما في ذلك التقدم للعالم بمبادرة فلسطينية عاجلة تستند إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنجاح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، كمدخل لاستكمال تحقيق الوحدة الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ،الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

