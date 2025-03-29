بالفيديو| "الوقت ينفد".. القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها

وطن: بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم تسجيلاً مصورًا لأسير إسرائيلي في غزة تحت عنوان "الوقت ينفد"، حيث يظهر الأسير في الفيديو يناشد الشعب الإسرائيلي ونقابة العمال في "إسرائيل" للتدخل من أجل إنقاذه.

وفي الفيديو، قال الأسير الإسرائيلي: "أطلب من الجميع في إسرائيل الدفاع عني وإنقاذي". كما وجه رسائل خاصة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قائلاً: "الحرب النفسية الحقيقية هي سماع القصف على مدار 24 ساعة دون توقف، ولا يمكن لأحد أن يتحمل هذا الوضع".

كما طالب الأسير الإسرائيلي نقابة العمال في "إسرائيل" ببذل كل جهد ممكن للضغط على الحكومة من أجل إنهاء المعاناة والإفراج عن الأسرى في غزة، مشددًا على أن أي محاولة لتحريرهم بالقوة العسكرية ستكون قاتلة.

وأضاف: "لا أحد يمكنه أن يخرجنا من هنا بالقوة العسكرية، وأي محاولة لإخراجنا بالقوة ستؤدي إلى قتلنا".

وفي ختام الفيديو، حذر الأسير الإسرائيلي من أن "الوقت ينفد"، داعيًا إلى تحرك عاجل من أجل إنقاذ حياته وحياة الآخرين المحتجزين.