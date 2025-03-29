المفتي: غدا الأحد أول أيام عيد الفطر

وطن: أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم السبت، أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي: "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر شوال لهذا العام ألفٍ وأربعمائةٍ وستةٍ وأربعين للهجرة، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية والاعتبارية، واستئناساً بتقديرات الإخوة الفلكيين داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر شوال وإمكانات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة".

وأضاف: "وعليه يكون يوم غدٍ الأحد الثلاثين من شهر آذار، لعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد، هو يوم عيد الفطر السعيد، فتقبل الله منا والصائمين جميعاً الطاعات".

وتابع: "ومن رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين ومسرى الرسول محمد، نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات بحلول هذا العيد، كما نهنئ القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالعيد المبارك، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينهي العدوان الغاشم على شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، داعين المولى عز وجل أن يهيئ لأمتنا الخير والرشاد والعز والتمكين، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتحرير أرضنا وقدسنا وأقصانا وأسرانا من نير الاحتلال".

وكان المفتي قد أعلن أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1446ه الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.

وحث المفتي، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.