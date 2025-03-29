هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو ترامب للتدخل لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى من غزة دفعة واحدة

وطن: وجهت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نداءً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعية إياه للتدخل الفوري لإنهاء الحرب المستمرة وإعادة جميع المختطفين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي ديرمر، يخدعون الشعب الإسرائيلي فيما يخص مصير الأسرى، مشيرة إلى أن ترامب هو الشخص الوحيد الذي يستطيع إنهاء هذه الأزمة.

في إطار ذلك، دعت الهيئة إلى تكثيف المشاركة في مظاهرات الليلة في أنحاء إسرائيل للمطالبة بصفقة تشمل إعادة الـ59 مختطفًا دفعة واحدة. كما شددت على ضرورة أن يلتزم رئيس وفد التفاوض بصفقة تلبي هذه المطالب، مهددةً بإقالته إذا فشل في تحقيق ذلك.

وقالت الهيئة إن "الضغط الشعبي هو السبيل الوحيد لإعادة المختطفين"، مؤكدة أن "الضغط العسكري لا يؤدي إلا إلى قتلهم".

وفيما يخص الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، اتهمت الهيئة نتنياهو بمحاولة استغلال استمرار الحرب للبقاء في السلطة، مشيرة إلى أن "نتنياهو يضحي بالمختطفين وبالدولة بأكملها من أجل الحفاظ على منصبه والهروب من لجنة التحقيق".

وأوضحت الهيئة أن استئناف الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من القتلى في صفوف المختطفين، داعية إلى المبادرة من قبل الحكومة الإسرائيلية لإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة وبأسرع وقت ممكن.

ختامًا، طالبت الهيئة جميع الإسرائيليين بالانضمام إلى المظاهرات الشعبية والتضامن مع العائلات التي فقدت ابنائها في هذه الأزمة، داعية إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير جذري في سياسة الحكومة لضمان سلامة المختطفين وإنهاء الحرب.