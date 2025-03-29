عشية العيد.. مئات الآلاف في غزة يواجهون خطر الجوع الشديد

وطن: شددت منظمة "برنامج الأغذية العالمي" التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، على أنّ "هناك حاجة ماسة إلى وصول عاجل للمساعدات إلى غزة".

وأشارت في منشور على منصّة "إكس"، إلى أنّ " هناك مئات الآلاف من الناس في غزة يواجهون خطر الجوع الشديد وسوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء الإنساني في القطاع واستمرار إسرائيل في إغلاق المعابر".

وإلى جانب العدوان والقتل المباشر، يعيش مليونَي فلسطيني في قطاع غزة حصاراً مشدداً مع إغلاق الاحتلال لمعابر القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وقبل نحو أسبوعين، حذّر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، إسماعيل الثوابتة من استمرار إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة، الذي "أدى إلى توقف عشرات المخابز وشلّ قطاع المواصلات، ما يعمّق المأساة الإنسانية بشكل غير مسبوق ويُعدّ ذلك جريمة خنق جماعي تشلّ الحياة وتفاقم الكارثة الإنسانية".

وفي وقت سابق، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أنّ استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الأطفال والأسر الذين يكافحون من أجل البقاء في ظلّ الظروف القاسية في القطاع.

المصدر: الميادين