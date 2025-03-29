حماس عشية يوم الأرض: متجذّرون في فلسطين.. والمقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عنها

وطن: في بيان أصدرته حركة المقاومة الإسلامية حماس عشية الذكرى الـ49 ليوم الأرض، أكدت الحركة أن معالم الدفاع عن أرض فلسطين المحتلة قد ترسّخت بشكل بارز في معركة "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى فشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى التهجير والتوطين وفرض "الوطن البديل".

وتزامن البيان مع تصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تتواصل حرب الإبادة الجماعية والممارسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وشددت حماس على أن "المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن الأرض والمقدسات، وانتزاع الحقوق المشروعة، وإفشال كل مخططات الاحتلال العدوانية"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيظل ثابتاً في نضاله ضد الاحتلال حتى دحره تمامًا.

وأكدت الحركة على تجذّرها في أرض فلسطين التاريخية، مشددةً على أنه لا سيادة أو شرعية للاحتلال الإسرائيلي على أي شبر من الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأضافت حماس أن "القدس والمسجد الأقصى هما درّة تاج أرض فلسطين التاريخية"، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يكون له أي سيادة أو شرعية على أي جزء منهما. وأكدت الحركة أن القدس وفلسطين ستظل فلسطينية، وأنها ستدافع عن أرضها بكل الوسائل، مهما كانت التضحيات.

كما جددت حماس التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والذي قالت إنه "حق وواجب فردي وجماعي"، وأكدت أن هذا الحق "لن يسقط بالتقادم". وشددت على أنه لا يحق لأي جهة التنازل عن هذا الحق أو التفريط فيه، وأن الشعب الفلسطيني يواصل نضاله من أجل العودة إلى أراضيه التي هُجّر منها قسرًا بفعل الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الحركة على أن هذا النضال المستمر ضد الاحتلال هو جزء من معركة تحرير فلسطين الشاملة، والتي لا تتوقف إلا بزوال الاحتلال وتحقيق حلم العودة والسيادة على كامل الأراضي الفلسطينية.

وفي ختام البيان، دعت حماس جماهير الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد أشكال التضامن والتأييد لغزة الصامدة. وأشارت إلى ضرورة فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه، محذرةً من استمرار العدوان ضد القطاع.

كما دعت إلى الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الحرب العدوانية، وأكدت على أهمية الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة، والعمل على عزل الكيان الإسرائيلي وتجريمه ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.