ممثل حماس في لبنان: المقاومة لم تهزم.. والحرب جولات

وطن: أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، السبت، أن المقاومة لم تهزم، مشيراً إلى أنّه في الحروب هناك جولات ففي جولة انتصرت وفي جولة تلقت ضربات مؤلمة لكنها لم تستسلم.

وتابع في كلمته في إطار احتفالية يوم القدس العالمي في منطقة البقاع: "نحن في صراع طويل، لم ننكسر رغم الضربات المؤلمة والتضحيات الجسام، ولم نستسلم أبداً، ما زلنا نمتلك السلاح والإرادة والعزيمة، ورايتنا مرفوعة، وسنبقى في ساحات المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل".

وأشار عبد الهادي ، إلى أنّ "دماء شهدائنا، ولا سيما قادتنا، لم تذهب سدى، وكل من يظن أن استشهاد قادتنا سيؤدي إلى القضاء على المقاومة في لبنان وفلسطين وفي أي بقعة من أرضنا، فهو واهم".

وفي هذا السياق، أضاف أنّ "تاريخ المقاومة يثبت أن هذه المعادلة خاطئة، فكل القادة الذين استشهدوا في فلسطين ولبنان والأمة، لم يوقفوا المسيرة، بل استمرت المقاومة بزخم أكبر".

كما شدّد ممثل حماس في لبنان على أن "المحتل سيغادر منطقتنا مهزوماً، بإذن الله، لأننا نؤمن بأحقيتنا وبالقدس والأقصى وفلسطين وبكل شبر من أراضينا وثرواتنا".

وفي كلمة له خلال الاحتفال، أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، فيصل شكر، أن المقاومة ستظل مستمرة مهما كانت التضحيات، مشيراً إلى أن "دماء الشهداء والأرواح التي بذلت في هذا الطريق لا تقدر بثمن".

وأشار شكر إلى أنّه "إذا كان العدو يعتقد أن ما يحدث في غزة أو جنوب لبنان سيؤدي إلى إطفاء نور المقاومة، فهو واهم"، مشدداً على أن "جذور المقاومة في لبنان وفلسطين لن تنقطع، والأيام القادمة ستثبت ذلك".

المصدر: الميادين