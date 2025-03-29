إصابتان برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

وطن: أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، وشاب (30 عاما) بالرصاص الحي في القدم، في بلدة بيت فوريك، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل والشاب بالرصاص.

يتبع...