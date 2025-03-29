الاحتلال يصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في ثلاث بلدات جنوب قطاع غزة

وطن: أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في ثلاث بلدات في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين من بلدات عبسان والقرارة وخزاعة، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري والتوجه غربا نحو منطقة المواصي.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 18 آذار/ مارس وحتى صباح السبت، قتلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 921 مواطنا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

واليوم السبت، استشهد 17 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة مناطق من القطاع، عشية عيد الفطر.

واستشهدت 3 مواطنات وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، كما استشهد مواطن في قصف طال مدينة الشيخ زايد شمال القطاع.

وقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة البراوي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق، استشهد 13 مواطنا في 4 غارات شنها الاحتلال الأولى استهدفت منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس وأسفرت عن استشهاد 6 مواطنين، أما الثانية فقد استهدفت تجمعا للمواطنين وأسفرت عن استشهاد طفلة بمخيم الشابورة في رفح، جنوب القطاع. أما الثالثة فقد استهدفت عربة كانت تنقل عددا من المواطنين وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين شرق خان يونس، والرابعة استهدفت تجمعا للمواطنين وأسفرت عن استشهاد مواطنين اثنين.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف مركبة متوقفة في شارع المنشية في بلدة بيت لاهيا.

وقالت مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال قصفت بشكل متقطع مناطق مختلفة من القطاع منها بيت لاهيا وغرب رفح بالجنوب، ووسط القطاع، وشرق مدينة غزة.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.