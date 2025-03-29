6 شهداء بينهم 3 نساء في قصف الاحتلال غزة وبيت لاهيا

وطن: استشهد ستة مواطنين بينهم ثلاثة نساء، مساء اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال غرب مدينة غزة، وبيت لاهيا والشيخ زايد شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت خيمة تؤوي نازحين داخل مقر التأمينات والمعاشات غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد ثلاثة نساء وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية، أكدت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50,277 شهيدا، والإصابات إلى 114,095، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

وأفادت بأن من بين الحصيلة 921 شهيدا، و2,054 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.