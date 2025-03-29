جيش الاحتلال يخطط لتفكيك مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم لزيادة السيطرة العسكرية

وطن: كشف تقرير لموقع "واللا" العبري، أن جيش الاحتلال يخطط لتفكيك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، في إطار تصعيد عدوانه المستمر على المنطقة منذ أكثر من شهرين.

ووفقًا للتقرير، فإن التحدي الأكبر أمام الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليته العسكرية في شمال الضفة الغربية كان التعامل مع المخيمات التي تحولت إلى "مدن حصينة" في السنوات الأخيرة. وباتت هذه المخيمات.

وبحسب موقع "واللا"، تشكل عقبة أمام تنفيذ العمليات العسكرية، حيث كان الجيش في السابق مضطراً لاستخدام قوات سرية لاعتقال أو اغتيال المطلوبين، ما يعرض جنوده لخطر كبير ويتيح للمسلحين الفلسطينيين الفرار إلى القرى المجاورة.

وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال قرر البدء في تنفيذ عملية هندسية متطورة تهدف إلى إعادة تصميم مخيمات اللاجئين، بما يسمح للقوات الإسرائيلية بالتحرك بحرية داخل المخيمات من اتجاهات متعددة.

وأكد الموقع العبري أن الهدف من هذه العمليات هو تمكين القوات الإسرائيلية من الدخول إلى أي نقطة في المخيمات باستخدام مركبات جيب مدرعة.

ونقل الموقع عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أن العملية تهدف إلى إعادة تصميم المنطقة لتحويل المخيمات إلى مجرد أحياء عادية، مما يتيح حرية حركة أكبر للقوات الإسرائيلية ويمنع أي محاولة من قبل البنية التحتية للمقاومة لإعادة تموضعها في المنطقة.

ومنذ أكثر من شهرين، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الـ68 على التوالي، وسط عمليات إحراق وتجريف للمنازل، وتحويل البعض منها إلى ثكنات عسكرية.

وقد أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد أكثر من 939 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7,000 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 15,700 فلسطيني، وفقاً لمعطيات فلسطينية رسمية.