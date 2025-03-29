استشهاد طفلين في قصف الاحتلال مدينة رفح

وطن: استشهد طفلان وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال مخيم الشابورة ومنطقة البرازيل في مدينة رفح.

وأفاد مصادر طبية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم الشابورة بمدين رفح، ما أدى لاستشهاد الطفلة ماريا مصلح زعرب (9 أعوام) وإصابة خمسة مواطنين معظمهم أطفال.

وأضافت المصارد ذاتها، أن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت النار على منزل بشكل مباشر في منطقة البرازيل وسط مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد الطفل عبد الله سامر الشاعر، وإصابة والدته وشقيقته الطفلة.