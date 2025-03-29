%70 من الإسرائيليين لا يثقون بحكومة نتنياهو وفق استطلاع رأي جديد

وطن: أظهر استطلاع رأي أجراه "القناة 12" العبرية أن 70% من الإسرائيليين لا يثقون بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت تواصل فيه المعارضة للقرارات السياسية الأخيرة تصاعدها في الأوساط الإسرائيلية.

الاستطلاع أشار إلى أن 50% من الإسرائيليين يعارضون القوانين الجديدة المتعلقة بالجهاز القضائي، حيث يتزايد شعور الشارع الإسرائيلي بعدم رضاهم عن السياسات الحكومية في هذا المجال.

وتناول الاستطلاع أيضاً نظرة الإسرائيليين تجاه توجهات حكومة نتنياهو، إذ أظهر أن 66% من المشاركين يعتقدون أن الحكومة تهتم أكثر بالمتدينين والشرائح السياسية التي تشكّل الائتلاف الحاكم.

وفي الوقت نفسه، كشف الاستطلاع عن أن 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة تفضّل المصالح السياسية الخاصة على حساب مصالح الدولة والمواطنين.

وفي استطلاع آخر أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، أظهر أن 66% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو كرئيس للحكومة، حيث عبر 48% من المشاركين عن عدم رضاهم الكامل عن أداء رئيس الوزراء، في مقابل 31% فقط عبروا عن رضاهم.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع آخر أجراه معهد "فاكتو إس آر" لصالح صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن نحو 70% من الإسرائيليين يرون أن الأولوية القصوى الآن هي "إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"، في وقت تتواصل فيه تظاهرات المستوطنين وعائلات الأسرى مطالبين بمحاسبة الحكومة على قضية ذويهم المحتجزين في غزة.