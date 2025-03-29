تحقيق لـ"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يقتل 300 فلسطيني ويزعم استهداف مقاومين في غزة

وطن: نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تحقيقاً خلص إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ 80 غارة إسرائيلية على 30 موقعاً في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، في حين أنّه لم يذكر سوى أسماء 7 من مقاومي وقادة حماس.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي قتل نحو 300 فلسطيني، معظمهم نساء، وادّعى أنّه قتل "مقاومين من حماس والجهاد الإسلامي".

بالتزامن، حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من العواقب الوخيمة لانهيار وقف إطلاق النار الهشّ، على النساء والفتيات في قطاع غزة، مسلّطةً الضوء على "تفاصيل مروعة" للخسائر البشرية خلال ثمانية أيام فقط، من استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وقالت ماريس غيمون، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، في مؤتمر صحافي من جنيف، عبر الفيديو من العاصمة الأردنية عمّان إنّ "الفترة من 18 إلى 25 آذار/مارس الجاري، شهدت مقتل 830 شخصاً، منهم 174 امرأة و322 طفلاً، وإصابة 1787 آخرين".