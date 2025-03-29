6 شهداء في استهداف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة قديح بخان يونس

وطن: استشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال استهدف منزل عائلة المواطن فتحي قديح في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين بينهم زوجته، إضافة إلى كل من: فايز حمدان قديح، وعلاء حسين قديح، ومحمود فايز قديح، وحمودة فتحي قديح، وحذيفة سلمان قديح.

وكانت مصادر طبية، أكدت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50,277 شهيدا، والإصابات إلى 114,095، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

وأفادت بأن من بين الحصيلة 921 شهيدا، و2,054 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.