7 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال على خان يونس وغزة

وطن: استشهد 7 مواطنين، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت عربة يجرها حيوان، في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين عرف من بينهم: مالك عبد الله دهليز، وأنور حمدي حجازي، وعمران الحمران، وشهيدة لم تعرف هويتها.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد المواطن مصطفى الغول.

كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح بين متوسطة وخطيرة، إثر قصف الاحتلال تكية خيرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.