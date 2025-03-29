راسم عبيدات يكتب لوطن: نتنياهو يقوض ما يعرف بالدولة العميقة

يقول الكاتب السياسي الإسرائيلي شاي غولدمان أن "نتنياهو نفسه هو الدولة العميقة الحقيقية، فهو الحاكم الفعلي، والمتحكم في المشهد، والذي يدير الأمور من فوق رؤوس الجميع، غير آبه بمصالح الدولة ولا بحالتها المتردية. فهو في آنٍ واحد: الحاكم، والضحية، والعقل المدبر الذي يحرّك خيوط اللعبة من وراء الكواليس".

نتنياهو رغم كل الإحتجاجات الشعبية واحتجاجات قوى المعارضة السياسية على ما يقوم به هو وحكومته من اجراءات تستهدف الهيمنة على المنظومتين القضائية والأمنية،منظومات صمام امان وجود المعارضة،وحفظ التوازن الحكومي والدستوري،لكنه ماض في مخططاته ومشاريعه،دون الإلتفات الى معارضية أو الى احتجاجات اهالي الأسرى ،فهو يدرك بان هذه المعارضة ضعيفة وغير موحدة ولا تمتلك لا رؤيا ولا برنامج بديل ،ومظاهرات أهالي الأسرى،تأثيرها محدود في صناعة القرار السياسي ،وفي الوقت الذي يحذر فيها اقطاب المعارضة الإسرائيلية بني غانتس وافيغدور ليبرمان ويائير لبيد ويائير جولان من الإنزلاق نحو حرب أهلية،وبأن شقة الخلاف السياسي في المشهد الإسرائيلي ذاهبة نحو التوسع،وهناك مخاطر كبيرة على تفكيك المجتمع الإسرائيلي، واتهموه بأنه يعمل على تخريب تحقيق جنائي خطير في المخالفات الأمنية في مكتبه (قطر غيت). كما اتهم قادة المعارضة، نتنياهو، بأنه يُمزّق "إسرائيل" من الداخل، ويدفع إلى حرب داخلية، إذ "بدلاً من أن يسحق أعداء إسرائيل، يسحق المجتمع الإسرائيلي من الداخل".

وعلّق بني غانتس قائلاً: "إقالة رئيس الشاباك لأسباب سياسية هي وصمة عار على جبين كلّ وزير في الحكومة صوّت لصالح القرار، وسيُذكر هذا القرار بالخزي والعار إلى الأبد".

وفي ظل المواجهة بين نتنياهو والحكومة من جهة مع المعارضة السياسية،على خلفية اقالة رئيس " الشاباك" رونين ، أفاد موقع "واللا" أن مواجهة غير عادية وقعت (الأحد الماضي) بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الشاباك رونين بار، في أعقاب كشف تقرير تلفزيوني بأنّ بار أمر بفتح تحقيق ضد بن غفير والشرطة، بشبهة "تقويض نُظم السلطة في الدولة"، حيث اتهم الأخير رئيس الشاباك بأنه مجرم كذّاب، ويحاول تنفيذ انقلاب على الحكومة.

أثارت إقالة غونين بار جدلاً واسعاً في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث رحّب بها حلفاء نتنياهو واعتبروها ضرورية، فيما هاجمتها المعارضة ووصفتها بأنها محاولة للتهرّب من المسؤولية والتدخّل في استقلال الأجهزة الأمنية.

كما نُقل عن رئيس الحكومة قوله في جلسة الحكومة، إنه يوجد عدم ثقة برئيس الشاباك، فهو ليس الرجل المناسب لإعادة تأهيل الجهاز. واتهم نتنياهو بار بأنه ينتهج مقاربة ناعمة وغير شديدة بما يكفي، وهو يستسلم بسرعة كبيرة، لذلك تحصل "إسرائيل" على مخطوفين أقل في المفاوضات.

نتنياهو بعد معركة السابع من اكتوبر،بات على قناعة تامة ،بأنه اذا لم يسارع للسيطرة على منظومة القضاء والمؤسستين الأمنية والعسكرية،فإن مستقبله السياسي والشخصي معرض للخطر،وسيكون مسيره السجن،وخاصة اذا ما تشكلت لجنة تحقيق رسمية في معركة السابع من اكتوبر/2023،حيث الفشل الأمني والإستخباري غير المسبوقين،والهزيمة التي لحقت بجيشه ،والأعداد الكبيرة من جنوده وضابطه الذين سقطوا في تلك المعركة،وهو لن يكون بعيد عن تحمل المسؤولية عن هذا الإخفاق والفشل الكبير،يضاف له تهم منظوره ضده أمام القضاء الإسرائيلي،يحاكم عليها الرشوة وسوء الإئتمان وخيانة الأمانة.

ولذلك كان نتنياهو حريص على عدم تفكيك تحالفه من داخله،وعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى،بمراحلها الثلاثة التي رعتها امريكا وكانت وسيطاً فيها،ولذلك لم ينفذ من الإتفاق وبصعوبة وبخروقات واسعة،سوى المرحلة الأولى من الإتفاق ،وعاد للقتال مجدداً على قطاع غزة،كتكتيك تفاوضي ضاغط،لتحقيق اهداف امنية وسياسية،فشل في تحقيقها ميدانياً وعسكرياًً.

نتنياهو وحكومته لم يتخلوا عن طموحاتهم،واستمروا بالعمل من أجل تحقيق أهدافهم،وبدأ ذلك بإقالة وزير حربه يؤاف غالانت،وهو الان يقيل رئيس " الشاباك" غونين بار،ومن بعده المستشاره القانونية للحكومة غال بيهاراف ميارا ،ويعمل على تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة،لكي تصبح اكثر قرباً من المستوى السياسي والإئتلاف الحكومي ،وهو يقول لمعارضية لا خطر على الديمقراطية في اسرائيل،وأن سلاح الرعب الذي يشهره معارضيه في وجهه الحرب الأهلية لن يكون،وستبقى اسرائيل دولة "ديمقراطية".

إقالة المستشاره القانونية ،فُتحت نافذة جديدة في "إسرائيل" لإدخال رياح إضافية تُؤجّج الخلافات والانقسامات الداخلية، مع بدء الحكومة الإسرائيلية بإجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، من منصبها، حيث صوّت الوزراء، بالإجماع، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، الأحد الماضي، على إقالة المستشارة القانونية للحكومة من منصبها، في وقت غاب فيه نتنياهو، عن إدارة النقاش حول الأمر، والتصويت عليه، (بسبب اتفاق تضارب مصالح يمنعه من ذلك).

وزير القضاء ياريف ليفين (من الليكود) هاجم، المستشارة القانونية للحكومة،. واتهم ليفين، بهاراف-ميارا بأنها "في حين تتغنّى بقيم الديمقراطية، قامت بتدمير هذه المبادئ التي تدّعي الدفاع عنها". بحيث تحوّل تحت قيادتها، منصب المستشار القانوني للحكومة إلى "سلطة سياسية قمعية، أحياناً عنيفة ومتسلطة".

وردّت المستشارة القانونية للحكومة على الهجوم عليها برسالة وجّهتها إلى الوزراء، هاجمت فيها الحكومة، وكتبت فيها: "إن الاقتراح لا يهدف إلى تعزيز الثقة، بل الولاء للقيادة السياسية. وليس الحكم الرشيد.

تأجّجت حدّة الخلافات الداخلية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، مع إقرار الكنيست لاقتراح قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، ليخرج بعدها وزراء في الحكومة بخطاب الزهو بالانتصار، فقال وزير القضاء، ياريف ليفين، إن "أيام الإسكات ولّت"، ليُضيف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنّ "إقرار قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة جزء مهم من إعادة زمام الأمور إلى الشعب والذين انتخبهم. هذا هو الحكم والديمقراطية". ودعا بن غفير إلى مواصلة إقرار القوانين الإضافية للإصلاح في النظام القضائي.

وفي مقابل ذلك، انتقد قادة المعارضة، لبيد وغانتس وليبرمان وغولان، في بيان مشترك، هذه الخطوة، وقالوا "بدلاً من تركيز كل الجهود على إعادة المخطوفين والقضاء على الانقسامات في الشعب، تعود هذه الحكومة إلى الانشغال تحديداً بالتشريع نفسه الذي قسم الجمهور قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، الحكومة لم تتعلّم شيئاً من الكارثة، هي تواصل المسّ بالمنعة القومية وتعميق الشرخ وتجاهل مهامها الحقيقية - الأمن والاقتصاد والوحدة".

الكاتب السياسي شاي غولدمان نشر في صحيفة "إسرائيل هيوم" مقالاً تناول فيه تصريحات نتنياهو حول ما أسماه بالدولة العميقة وقال إن الادعاءات حول "الدولة العميقة" تخدم أهدافاً وهي خداع جديد يصرف الانتباه عن الإخفاقات.

ومع ذلك، يتساءل الكاتب: لماذا يختار نتنياهو التركيز على هذه القضية الآن تحديداً، في خضمّ حرب عنيفة، وهناك مختطفون لا يزالون محتجزين، وأهداف لم تتحقّق بعد، إلى جانب تحدّيات أخرى كإيران، وسوريا، والتدهور الاقتصادي، والانقسامات الداخلية؟ الإجابة، وفقاً لغولدمان، تكمن في المكاسب السياسية التي يجنيها نتنياهو من خوض هذه "المعركة" ضد الدولة العميقة.