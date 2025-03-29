50,277 شهيدا و114,095 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

وطن: ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50,277 شهيدا، والإصابات إلى 114,095، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 921 شهيدا، و2,054 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن 26 شهيدا، بينهم شهيد تم انتشاله، و70 إصابة، وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.