الأمم المتحدة تحذّر: النساء والأطفال يدفعون الثمن الأكبر في غزة

وطن: حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من العواقب الكارثية لانهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرةً إلى "تفاصيل مروعة" للخسائر البشرية خلال ثمانية أيام فقط من استئناف العدوان الإسرائيلي.

وقالت ماريس غيمون، الممثلة الخاصة للهيئة في فلسطين، خلال مؤتمر صحافي، إن الفترة بين 18 و25 مارس شهدت مقتل 830 شخصاً، بينهم 174 امرأة و322 طفلاً، إضافة إلى إصابة 1787 آخرين.

وأكدت أن "هذا ليس ضرراً جانبياً، بل حرب تتحمل فيها النساء والأطفال العبء الأكبر".

وأشارت إلى أن النساء والأطفال يشكلون نحو 60% من الضحايا، مما يعكس الطبيعة العشوائية للعنف الدائر، مؤكدةً أن الوضع في غزة بات مسألة "بقاء على قيد الحياة".

كما نقلت شهادات لنساء يرفضن النزوح مجدداً، إذ قالت إحدى النساء من دير البلح: "الموت واحد، سواء في مدينة غزة أو دير البلح.. نريد فقط العودة إلى غزة".

يأتي ذلك في وقت حذّر فيه برنامج الأغذية العالمي من نفاد مخزون الغذاء في القطاع، مؤكداً أن الكميات المتبقية تكفي لتشغيل المخابز والمطابخ لأقل من أسبوعين.