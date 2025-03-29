الاحتلال يعتدي على منازل المواطنين في خربة جنبا بمسافر يطا

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، ومجموعة من المستوطنين بلباس عسكري، على منازل المواطنين، وحطموا محتوياتها، واحتجزوا العائلات في خربة جنبا بمسافر يطا جنوب الجليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال والمستوطنين بلباس عسكري، اقتحموا الخربة، وحطموا أثاث ومحتويات منازل المواطنين، كما اعتدوا على مدرسة جنبا، وحطموا نوافذها وكاميرات المراقبة فيها، ومزقوا الكتب المدرسية.

وأضاف، أن المستوطنين حطموا مركبتين تعود ملكيتهما للمواطنين: علي محمد الجبارين، وعيسى يونس أبو عرام، وهددوا السكان بالعودة لاقتحام القرية والتنكيل بهم وتهجيرهم.

وكان المستوطنون اعتدوا بالأمس على رعاة الأغنام في خربة جنبا، وأصيب على إثرها خمسة مواطنين بينهم فتية بجروح وكسور.

الجدير ذكره، أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على رعاة الأغنام وممتلكات المواطنين في خرب وقرى مسافر يطا، بحماية جيش الاحتلال، لدفعهم إلى الرحيل قسرا لصالح التوسع الاستعماري.