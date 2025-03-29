محدث| الاحتلال يصيب شابا ويعتقله في طمون بطوباس

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس، ومحاصرتها منزلا في البلدة.

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب عند المنزل المحاصر، قبل أن تقوم باعتقاله، فيما لا تتوفر تفاصيل رسمية عن حالة الشاب ووضعه الصحي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز بوابة عاطوف العسكري، وحاصرت منزلا، ودفعت بتعزيزات إضافية برفقة جرافة.

وأضافت المصادر أن أصوات إطلاق رصاص كثيفة سمعت داخل البلدة من جهة المنزل المحاصر، قبل أن تصيب تعتقل الشاب وتعتقله وتنسحب من المكان.