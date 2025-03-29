فنانون غزييون يحيون يوم القدس العالمي

وطن: نفّذ أكثر من 15 فناناً جداريات فنية، في مدينتي غزة وخانيونس، ضمن فعالية لإحياء يوم القدس العالمي، تحت شعار: "غزة.. على العهد يا قدس".

واصل فناون فلسطينيون رسم جداريات تجسّد معاني الصمود والارتباط بالقدس، رغم التحليق المكثف للطائرات الإسرائيلية وأصوات القصف المستمر، على مدار يومي الخميس والجمعة

شملت الرسومات لوحات تؤكد أن "لا هجرة إلا إلى القدس"، إلى جانب أعمال فنية تسلط الضوء على دور الولايات المتحدة الأمريكية كشريك في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

واختتمت الفعالية يوم أمس الجمعة، بعد يومين من العمل المتواصل، ليكون هذا الحدث بمثابة رسالة تحدٍّ جديدة تؤكد تمسّك الفلسطينيين بالقدس ورفضهم للعدوان والتهجير، مستخدمين الفن كوسيلة لمقاومة المحتل والتعبير عن صمودهم.