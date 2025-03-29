اقتحامات واعتقالات ليلية بالضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات واعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال حي التعاون بمدينة نابلس، وداهمت عدة منازل.

واعتدت تلك القوات على شاب وفتاة بالضرب بالمبرح بعد اقتحام منزلهما.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، "إصابة فتاة (18 عامًا) وشاب (40 عامًا) جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب المبرح، خلال اقتحام حي التعاون في نابلس".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عوادة بعد دهم منزله، فيما احتجزت الشاب معاوية الدردوك قبل إخلاء سبيله، فيما تعمدت تحطيم مركبة المواطن هيثم حمدان بمنطقة التعاون، عقب اقتحام منزله وتخريب محتوياته.

في الخليل، اقتحم الاحتلال قرية حدب الفوار جنوب المدينة، واعتقل المواطن محمد حاتم ابو تركي، عقب دهم منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

يتبع..