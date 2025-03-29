محدث:إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر ومخيم العروب

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، اثنتان لشابين بالرصاص الحي في الأقدام، والثالثة لفتاة بالاختناق عقب استنشاقها الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وفي مخيم العروب، أصيب مواطنون بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم ومحالهم التجارية خلال اقتحام المخيم.

وقال مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب، وأرغموا أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وكسروا محتويات عدد منها.