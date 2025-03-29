الناطق باسم كتائب أبو علي مصطفى "أبو جمال".. لن نترك السلاح وسنواصل النضال حتى حرية وطننا واستقلاله

وطن: جدد المتحدث باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، أبو جمال، العهد والوفاء لكل شهداء الشعب الفلسطيني ومناضليه، مؤكداً أن الكتائب لن تغادر الساحة أو تترك السلاح، وستستمر في النضال حتى تحقيق حرية واستقلال الوطن الفلسطيني.

وفي تغريدات نشرها مساء اليوم الجمعة على قناته في التليجرام، شدد أبو جمال على أن شعبنا الفلسطيني لا يزال يتعرض لأبشع صور الإرهاب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال، مشيراً إلى أن قوى العالم لا تكتفي بموقف المتفرج، بل تشارك بشكل علني في دعم آلة القتل الإسرائيلية بدلاً من نصرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو جمال: "نطالب الشعوب المسلوبة الإرادة أن تستفيق وتتحرك بشكل فعال لتغيير موازين القوى في العالم. لقد حان وقت نصرة الفلسطينيين، كفاكم صمتاً وعجزاً، فالتاريخ لن يرحم أحداً".

كما أكد أبو جمال على مشروعية المقاومة الفلسطينية، قائلاً: "مقاومتنا ستستمر ما دام الاحتلال قائماً، وسندافع عن شعبنا وأرضنا حتى الرمق الأخير".

وتوجه أبو جمال في ختام تغريداته، التي جاءت بمناسبة يوم القدس العالمي، بالشكر الجزيل لكل الشعوب الحرة التي انتفضت في هذا اليوم وأعلنت انحيازها الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والاضطهاد.