اليمن.. الطيران الأميركي يشن أكثر من 26 غارة على صنعاء وصعدة والجوف

وطن: أفادت مصادر يمنية مساء الجمعة بشن الطيران الأميركي أكثر من 26 غارة جوية على عدة مناطق يمنية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، محافظة صعدة، ومحافظة الجوف. واستهدفت الطائرات الأميركية المنطقة الجنوبية من صنعاء، حيث شنت 8 غارات على منطقة السواد في مديرية سنحان جنوبي العاصمة.

كما استهدفت الطائرات الأميركية محافظة صعدة شمالي اليمن، حيث نفذت 10 غارات، منها غارتين على مديرية سحار. هذا وقد سبق هذه الهجمات غارات جوية مكثفة مساء الخميس، حيث شن الطيران الأميركي أكثر من 40 غارة على عدة مناطق في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحيطها، بالإضافة إلى مناطق في الحديدة وصعدة وعمران. وقد أسفرت الغارات عن تدمير الممتلكات وتعطيل شبكة الاتصالات في بعض المناطق.

وفي سياق الهجمات، أفادت وسائل إعلام يمنية بإستشهاد مواطن وإصابة 3 مدنيين جراء استهداف الطائرات الأميركية مزرعة في منطقة شرق مدينة صعدة.

وأكدت نفس المصادر أن عدد الغارات الجوية منذ فجر الجمعة بلغ 66 غارة جوية على مناطق متفرقة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.

وفي ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، خرجت مسيرات مليونية حاشدة إحياءً ليوم القدس العالمي. وأكد المشاركون في المسيرات استمرارهم في الوقوف ضد "العدو الصهيوني" و"العدو الأميركي"، مشددين على عزمهم في مواجهة العدوان الأميركي المستمر على اليمن وكذلك دعمهم للقضية الفلسطينية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.

المصدر: الميادين