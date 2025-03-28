الحوثي: التصعيد الأميركي لن يؤثر على عملياتنا في البحر وضد الاحتلال

وطن: أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، الجمعة، أنّ "الولايات المتحدة فاشلة، ولن تؤثر على عمليات اليمن العسكرية في البحر أو بالقصف الصاروخي على الحتلال".

وأوضح السيد الحوثي، في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي ومستجدات العدوان الأميركي على اليمن والمستجدات الإقليمية والدولية، أنّ "الجولة التصعيدية الأميركية ضد صنعاء جاءت لتهيئة مرحلة جديدة للاستفراد بالشعب الفلسطيني".

وقال، إنّ "واشنطن تسعى إلى الضغط على كل من ساندوا القضية الفلسطينية"، وتسعى أيضاً إلى "ممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني والتهديد عسكرياً".

وشدّد السيد الحوثي على أنّ "موقف الشعب اليمني هو موقف ثابت"، مُعلناً أنّ "عمليات القصف إلى فلسطين المحتلة مستمرة".

وأشار، في ظل استمرار العمليات اليمنية، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي متذمر من عدم قدرة الولايات المتحدة على منعها".

وإحياءً ليوم القدس العالمي، خرجت مسيرات مليونية في اليمن، مؤكدةً "الاستمرار في وقوف البلاد ضد العدو الصهيوني والعدو الأميركي وفي مواجهة عدوانهم على غزة واليمن".