مقرر أممي: لا بد من يتحمل الاحتلال تبعات سياساته وفرض عقوبات عليه

وطن: قال المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن الاحتلال مستمر في استخدام الغذاء كسلاح ضد سكان قطاع غزة.

وأضاف فخري أن السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى استشهاد آلاف الأطفال الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه السياسات تمثل جزءًا من منظومة الفصل العنصري التي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

وأعرب فخري عن ضرورة يحتمل الاحتلال تبعات سياساته، داعيًا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات عليها بسبب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وتابع المقرر الأممي قائلاً: "الولايات المتحدة وألمانيا تدعمان إسرائيل في هذه السياسات المدمرة"، مشددًا على أن "الشعوب يجب أن تضغط على حكوماتها لفرض عقوبات على إسرائيل لوقف هذا التصعيد."

وأضاف فخري أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في حماية حقوق الإنسان، وخاصة في ظل هذه الانتهاكات المستمرة.