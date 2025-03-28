هل يشهد جيش الاحتلال أزمة في صفوف جنوده؟ رفض عشرات الجنود العودة للخدمة في غزة

وطن: تحدثت هيئة البث العبرية، أن عشرات من جنود الاحتياط أعلنوا في الوحدة الطبية العسكرية التابعة لجيش الاحتلال عن رفضهم العودة للخدمة في قطاع غزة، وذلك في خطوة تعكس تزايد المعارضة داخل صفوف القوات الإسرائيلية ضد استمرار الحرب.

ووقع الجنود، الذين يحملون رتبة مقدم وما دون، من بينهم أطباء ومسعفون مقاتلون، على عريضة تؤكد موقفهم الرافض للعودة إلى غزة.

وأوضح الجنود بحسب هيئة البث، أن أسباب رفضهم تتنوع بين سياسية وإنسانية، مشيرين إلى أنهم يرفضون المشاركة في الحرب بسبب الدعوات المتزايدة للاستيلاء على أراضي غزة وفرض الاستيطان فيها.

كما عبروا عن قلقهم من طول الحرب التي تجاوزت الحدود المنطقية، وكذلك الأضرار التي تلحق بالمدنيين في كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وطالب الجنود بضرورة استئناف صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الحلول.

فيما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن جنود احتياط آخرين قولهم إن تراجع رغبتهم في العودة للخدمة يعود أيضًا إلى أسباب سياسية وقضائية، حيث أعربوا عن رفضهم للقرارات الحكومية الأخيرة، مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، بالإضافة إلى مخاوفهم من تجاهل الحكومة لأحكام المحكمة العليا.

الصحيفة أكدت أيضًا أن هناك تراجعًا كبيرًا في حماسة جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة، حيث أبلغ العديد منهم قادتهم أنهم لن يعودوا للخدمة إذا تم استدعاؤهم مجددًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من الضباط وكبار القادة قد حذروا من أن تراجع الالتحاق بالخدمة قد يؤدي إلى نقص كبير في القوى البشرية اللازمة للقتال، ما يهدد قدرة الجيش على استمرارية العمليات العسكرية.

وقد أكدت الصحيفة أن رفض جنود الاحتياط ليس مرتبطًا فقط بالاعتبارات السياسية، بل أيضًا بسبب التعب والإرهاق الناتج عن أشهر طويلة من الحرب.

من جهة أخرى، يواجه الجنود الذين يرفضون العودة للخدمة تهديدات قانونية، حيث يمكن أن يتعرضوا للسجن أو الغرامة أو التسريح من الجيش بموجب القانون الإسرائيلي.