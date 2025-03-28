ائتلاف نتنياهو يهبط في الاستطلاعات والمعارضة ترتفع.. ما الأسباب؟

وطن: شهد ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو تراجعا واضحا في استطلاعات الرأي، مصحوبا بعدم رضى عن أدائه في ملفات عدة، ما دفع الائتلاف بأكمله خارج دائرة الحسم في "الكنيست" الإسرائيلي.

وقالت صحيفة معاريف، إنه على خلفية إقرار الميزانية، والمواجهات في مسائل الإصلاح القضائي، هبط حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش إلى ما دون نسبة الحسم، فيما هبط الائتلاف الحكومي بـ 4 مقاعد إلى 50 فقط، مقابل 61 مقعد لأحزاب المعارضة بدون الأحزاب العربية.

وفي استطلاع "معاريف" الذي أجراه معهد "لزار" للبحوث وبمشاركة "Panel4All"، فإن حزب رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت يتعزز هذا الأسبوع بمقعدين فيصل إلى 27.

وتأتي بعده الأحزاب على النحو التالي: الليكود 19، الديمقراطيون 12، المعسكر الرسمي 10، إسرائيل بيتنا 9، شاس 9، عظمة يهودية 9، يوجد مستقبل 9، يهدوت هتوراة 7، الجبهة/ العربية 5، الموحدة 4 والصهيونية الدينية صفر. في هذه الحالة يكون للمعارضة زائد بينيت 67 مقعدا وللائتلاف 44.

أما في حالة بقاء الأحزاب الحالية على حالها فتكون النتائج التالية: فالليكود سيحصل على 23، المعسكر الرسمي 17، إسرائيل بيتنا 17، الديمقراطيون 14، يوجد مستقبل 13، شاس 10، عظمة يهودية 10، يهدوت هتوراة 7، الجبهة/العربية 5، الموحدة 4، الصهيونية الدينية صفر.

ويظهر الاستطلاع أن 66 في المئة من الجمهور غير راض عن اداء نتنياهو كرئيس للوزراء. فيما أعرب عن رضاهم 31 في المئة.

وبهده النتائج ستكون الأحزاب في المعارضة ممثلة بـ61 مقعدا، وأحزاب الائتلاف بـ50 مقعدا، والأحزاب العربية بـ9 مقاعد.

المصدر: موقع عرب21