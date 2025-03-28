"حماس": استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح جريمة حرب

وطن: اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن استهداف الاحتلال لطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح يوم الجمعة، يُعدُّ "جريمة حرب مكتملة الأركان"، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمعاهدات الإنسانية.

ووفقًا للبيان الصادر عن حماس، الجمعة، فقد تم الكشف مؤخرًا عن فقدان الاتصال مع طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الذين دخلوا حي تل السلطان ومنطقة البركسات في رفح خلال هجوم شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقد عثر على جثامين خمسة عشر فردًا من تلك الطواقم، مدفونة في الرمال بجانب سياراتهم المدمرة بعد أيام من اختفائهم.

وأكدت الحركة في بيانها أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، مُشيرة إلى أن استهداف طواقم الإنقاذ أثناء أداء واجبهم الإنساني يُعدُّ من أبشع صور الحرب. واعتبرت أن هذه الحادثة هي جزء من الهجمات المستمرة التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، مُشددة على أن آلة الحرب الإسرائيلية لا تعرف حدودًا لوحشيتها.

كما أدانت حماس الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، معتبرة إياه تواطؤًا مرفوضًا، وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية التاريخية في وقف ما وصفته بـ "الإبادة الوحشية المستمرة" ضد الفلسطينيين.

وفي ختام البيان، دعت حركة حماس الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة الوحشية.

كما طالبت بدخول اللجنة إلى مدينة رفح للكشف عن مصير الآلاف من المدنيين الذين انقطعت سبل التواصل معهم، بالإضافة إلى تقديم المساعدة العاجلة للمناطق المنكوبة في قطاع غزة.