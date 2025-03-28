هيئة الأمم المتحدة للمرأة: نساء غزة يتحملن العبء الأكبر للحرب

وطن: حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من العواقب الوخيمة لانهيار وقف إطلاق النار الهش على النساء والفتيات في غزة. وسلطت الضوء على "تفاصيل مروعة" للخسائر البشرية خلال ثمانية أيام فقط من استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، تحدثت عبر الفيديو من العاصمة الأردنية عمّان ماريس غيمون الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، وقالت إن "الفترة من 18 إلى 25 آذار/ مارس شهدت مقتل 830 شخصا، منهم 174 امرأة و322 طفلا، وإصابة 1787 آخرين".

وأشارت إلى أن "هذا يعني مقتل 21 امرأة وأكثر من 40 طفلا يوميا"، مؤكدة أن "هذا ليس ضررا جانبيا؛ هذه حرب تتحمل فيها النساء والأطفال العبء الأكبر".

وأكدت أن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 60% من الضحايا في الأحداث الأخيرة، وهو "شهادة مروعة على الطبيعة العشوائية لهذا العنف".

ونقلت غيمون عن شركاء الهيئة ونساء وفتيات في غزة مطالبهم بإنهاء الحرب، مشددة على أن الوضع يقتصر على "البقاء على قيد الحياة".

"الموت واحد، سواء في مدينة غزة أو دير البلح"

ونقلت ماريس غيمون شهادات نساء يرفضن النزوح مجددا، مؤكدات أنه "لا توجد أماكن آمنة على أي حال". ونقلت عن امرأة من دير البلح قولها: "تقول أمي: الموت واحد، سواء في مدينة غزة أو دير البلح... نريد فقط العودة إلى غزة".

كما نقلت عن امرأة أخرى قولها: "نشاهد الأخبار بكثافة. توقفت الحياة. لم ننم طوال الليل، إننا مشلولون. لا يمكننا المغادرة. منطقتي مقطوعة. أنا خائفة من التعرض للقصف - يجول بخاطري كل كابوس يمكن تخيله".

تلاشى الأمل

وأشارت غيمون إلى أن إسرائيل أوقفت دخول المساعدات الإنسانية منذ 2 آذار/ مارس، وإلى تجدد القصف الإسرائيلي في 18 آذار/ مارس، مما يعرض حياة السكان للخطر.

وأكدت أن "الهدنة" وبرغم أنها كانت قصيرة إلا أنها كانت متنفسا، سمح ببعض الإصلاحات والعودة إلى مدينة غزة.

ومضت قائلة: "خلال ذلك الوقت، أتيحت لي الفرصة لزيارة بعض المنظمات الشريكة لنا التي كانت تقوم بإصلاح مكاتبها في مدينة غزة بالمواد المتاحة. رأيت جيرانا يتكاتفون لتنظيف بعض الأنقاض في شوارعهم، وسمعت أطفالا يلعبون. التقيت بنساء عبرن عن أملهن الهش في السلام وإعادة بناء حياتهن. رأيت آلاف الأشخاص على الطرق عائدين إلى مدينة غزة".

لكن ماريس غيمون قالت إن "ذاك الأمل قد تلاشى الآن".

وشددت المسؤولة الأممية على أن "الحرب الشعواء المستمرة منذ 539 يوما ليست مجرد نزاع؛ إنها حرب على النساء - على كرامتهن، وأجسادهن، وبقائهن. لقد جُرِّدت النساء من حقوقهن الأساسية، وأُجبرن على العيش في واقعٍ لا ثبات فيه سوى الفقدان والخسارة".

وأشارت إلى "مقتل أكثر من 50 ألف شخص وإصابة أكثر من 110 آلاف".

"العالم يقف متفرجا، ويطبع ما لا ينبغي تطبيعه"

ودعت غيمون إلى حماية حقوق وكرامة سكان غزة، خاصة النساء والفتيات، اللاتي "تحملن العبء الأكبر من هذه الحرب".

وأكدت أن "النساء يتقن لإنهاء هذا الكابوس"، لكن "الرعب مستمر، والفظائع تتصاعد، ويبدو أن العالم يقف متفرجا، ويُطبـّع ما لا ينبغي تطبيعه".

واختتمت غيمون حديثها بالتأكيد على ضرورة إنهاء الحرب، وتطبيق القانون الدولي الإنساني، واحترام الأنظمة التي أنشئت لحماية الإنسانية، والمساواة في معاملة جميع البشر.