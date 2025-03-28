"حزب الله": القدس قضية تحرر الإنسان.. والمقاومة ملتزمة بوقف إطلاق النار

وطن: أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب محمد رعد، أن القدس ليست مجرد قضية سياسية أو نزاع حدودي، بل هي قضية تحرر الإنسان في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن القدس تمثل الأفق الأسمى لانتصار المظلومين والمستضعفين، كونها ليست عاصمة فلسطين فقط، بل عاصمة الأرض ومعقد الاتصال مع السماء.

وأضاف رعد: "القدس تستحق أن تكون محور التقاء المؤمنين والأحرار والشرفاء في العالم كله". كما شدد على أهمية دعم قضية القدس باعتبارها رمزًا للصمود والمقاومة ضد الظلم والعدوان.

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، دان رعد الهجوم بشدة، ورفض جميع الذرائع التي يروج لها الاحتلال. وأكد التزام المقاومة بإحباط سياسات العدو، وطالب الحكومة اللبنانية بتعزيز التضامن الوطني ضد إسرائيل ووقف العدوان.

وشدد على أن المقاومة ستظل متمسكة بحقها في الدفاع عن لبنان، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تقوم بدورها في ردع العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه ينبغي على الحكومة العمل بشكل جاد لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال دون تبرير التقاعس أو الرهان على الحلول المؤقتة.

وفي ختام تصريحاته، انتقد رعد من يظن أن المقاومة قد انتهت، مؤكدًا أن معادلات الشهداء التي رسموها ستظل خالدة. كما حذر من الادعاء بأن الدولة تمتلك حصريًا قرار الحرب والسلام، مؤكدًا أن العدو الصهيوني هو من يواصل العدوان بينما الدولة لم تتمكن بعد من حماية شعبها بشكل كامل. ودعا الحكومة اللبنانية إلى التنسيق في خطابها الوطني في هذه المرحلة الحساسة.