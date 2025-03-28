الاحتلال يبعد صحفيين وشابا عن المسجد الأقصى

وطن: أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، صحفيين وشابا عن المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استدعت الصحفي فراس الدبس للتحقيق في أحد مراكزها داخل البلدة القديمة عقب صلاة الجمعة، وسلمته أمرا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، واستدعته للتحقيق مجددا في السادس من نيسان/ أبريل المقبل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال سلمت الصحفي سيف قواسمي قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر، كما سلمت الشاب حسام إياد العباسي من بلدة سلوان قرار بالإبعاد عن المسجد لمدة ثلاثة أشهر.

وفي سياق متصل، أفادت محافظة القدس بأن شرطة الاحتلال احتجزت البطاقات الشخصية لستة مصورين صحفيين على الأقل، أثناء تغطيتهم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

ويواصل الاحتلال استهدافه للصحفيين في القدس عبر الاعتقال وفرض الإقامة الجبرية والإبعاد عن المسجد الأقصى، وذلك على خلفية عملهم الصحفي أو بذريعة التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي.