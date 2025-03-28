مسيرات مليونية في عدة دول لاحياء يوم القدس العالمي

وطن: أحيت عدد من الدول العربية والإسلامية، يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، عبر تنظيم مسيرات شعبية، تجدّد التأكيد بالتمسّك بالقضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال.

وفي هذا السياق، انطلقت، صباح اليوم، مسيرات يوم القدس العالمي في أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمشاركة شعبية واسعة، تحت شعار "إنّا علی العهد یا قدس". وسيسير المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي من المساجد والساحات الرئيسة في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد إلى مكان إقامة صلاة الجمعة.

وأقام أهالي مدينة مشهد في شرقي إيران، منذ الساعات الأولى من اليوم، مسيرات يوم القدس العالمي.

كما بدأت الجماهير في إيران بالتوافد من مختلف الساحات إلى شارع الثورة، في طهران، لإحياء يوم القدس العالمي، بحسب مراسل الميادين الذي أشار إلى أنّ أعداد المشاركين في مسيرة يوم القدس هذا العام هي غير مسبوقة منذ سنوات في المدينة.

وشهدت بالإضافة إلى طهران 900 نقطة في مدن وأرياف إيرانية مراسم يوم القدس العالمي.

كما انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في إقليم جامو وكشمير، بمشاركة واسعة، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين، مردّدين شعار: الحرية لفلسطين.

كما تم الاحتفال بيوم القدس في ماغام، بودغام في كشمير، من خلال مسيرة حاشدة، تعبيراً عن الدعم الثابت لفلسطين، حيث جرى رفع مجسم مسجد قبة الصخرة.

ونُظّمت مسيرات يوم القدس العالمي في عدة بلدات بحرينية، حيث رفع المشاركون صوراً للشيخ عيسى قاسم، والشيخ علي سلمان، والشهيد السيد حسن نصر الله.

كذلك، خرجت مسيرات مليونية حاشدة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وأكثر من 400 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات 14 محافظة يمنية، إحياءً ليوم القدس العالمي، بحسب ما أفاد مراسل الميادين.

وفي بعض البلدان، تسعى شرائح مختلفة من السكان، بما في ذلك الأكاديميون والفنانون، إلى رفع الوعي بضرورة تحقيق حقوق الفلسطينيين، من خلال عقد جلسات ثقافية، وإقامة معارض فنية، وتقديم التبرّعات الخيرية.

وقد تمّت تسمية يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس بمبادرة من مفجّر الثورة الإسلامية الإمام الخميني، كخطوة لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الذي عاش سنوات طويلة في النزوح والمعاناة.

وتأتي مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام في ظلّ تصاعد المجازر والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وفي قطاع غزة، وفي المنطقة أيضاً.