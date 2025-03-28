الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة: 896 شهيداً منذ تجدد العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ تجدد العدوان الإسرائيلي في 18 آذار/مارس 2025 إلى 896 شهيدًا و1984 إصابة. وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 43 شهيدًا و115 إصابة جديدة قد وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتُضاف هذه الحصيلة إلى أعداد أخرى من الشهداء الذين ارتقوا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مناطق مختلفة من القطاع يوم الجمعة.

وأكد مصادر محلية، أن غارات الاحتلال استهدفت خيم النازحين في منطقة الفاخورة شمالي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.

من جانبها، أكدت فرق الدفاع المدني في غزة، أنها انتشلت شهيدًا من منزل عائلة "الناجي" في منطقة الفاخورة، كما نقلت إصابة من النازحين في مدرسة زيد في مشروع بيت لاهيا إلى مستشفى الأندونيسي.

وقال الدفاع المدني، أن غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص في بيت لاهيا، مما أسفر عن استشهاد شخص.

كما أفادت المصادر الميدانية بوقوع قصف جوي آخر في بيت حانون شمالي القطاع أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

وأشار مصادر طبية، إلى انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة عوض الذي دمرته الغارات في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

واكدت المصادر ذاتها، عن سقوط شهيدان وأصيب آخرون من جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية جنوبي قطاع غزة، كما اسشتهد مواطن في قصف الاحتلال صيدلية، وذلك في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.