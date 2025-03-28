نتنياهو يكلف "الموساد" بإيجاد دول توافق على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة

وطن: كلف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) بالبحث عن دول توافق على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة، وفقًا لما ذكره مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس".

وأفاد الموقع الأمريكي "أكسيوس" أن محادثات قد جرت بالفعل مع بعض الدول في شرق أفريقيا مثل الصومال وجنوب السودان، بالإضافة إلى دول أخرى مثل إندونيسيا. وأوضح الموقع، أن نتنياهو كلف الموساد بهذه المهمة السرية قبل عدة أسابيع.

وأكد "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يسعى حاليًا بشكل نشط لتنفيذ خطته لتهجير الفلسطينيين، بل يركز مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على التوصل إلى اتفاق جديد بين الاحتلال وحماس يضمن إطلاق سراح المحتجزين واستعادة وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، ناقش مسؤولون إسرائيليون إمكانية القيام باجتياح بري واسع النطاق لغزة، يتضمن إجبار معظم السكان على اللجوء إلى "منطقة إنسانية" صغيرة جنوب القطاع. إلا أنه لم يتم إصدار أوامر بهذا الشأن حتى الآن، بحسب "أكسيوس".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق هذا الأسبوع على تشكيل إدارة خاصة في وزارة الجيش للإشراف على "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة.

وفي حديثه أمام "الكنيست" الإسرائيلي الشهر الماضي، تحدث وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش عن الجدول الزمني المتوقع لتهجير جميع سكان غزة، مشيرًا إلى أن العملية قد تستغرق ما بين ستة أشهر إلى عام، حسب عدد الأشخاص الذين سيتم تهجيرهم يوميًا.

لكن الخبراء القانونيين في الولايات المتحدة و"إسرائيل" أكدوا أن مثل هذا النزوح الجماعي يعد جريمة حرب. من جانبها، وافقت بعض الدول على استقبال أعداد صغيرة من الفلسطينيين المرضى، خاصة الأطفال، إلا أن أي دولة لم توافق حتى الآن على استقبال أعداد ضخمة من الفلسطينيين.

كما قوبلت خطط الرئيس الأمريكي ترامب لتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى مصر والأردن بمعارضة شديدة من قبل الحكومتين في كلا البلدين.