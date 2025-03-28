الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان.. و5 شهداء في يحمر الشقيف وكفرتبنيت

وطن: استشهد شخصان من جراء الغارة التي شنّها الاحتلال على بلدة يحمر الشقيف، جنوبي لبنان، الجمعة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلنت الوزارة أيضاً ارتفاع حصيلة الضحايا من جراء قصف الاحتلال بلدة كفرتبنيت الجنوبية إلى 3 شهداء و18 جريحاً، بينهم 6 أطفال و8 نساء.

ويأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال عدوانه على لبنان، منذ صباح الخميس، بحيث قصف جدّد قصف يحمر الشقيف، وشنّ غارات على مرتفعات الريحان، وبلدة مليتا في إقليم التفاح، وحداثا وبيت ياحون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وكان الاحتلال شنّ غارةً استهدفت مبنى في منطقة الحدث، في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى تدميره.

وشهدت منطقة الحدث حالةً من الفوضى والتخبّط نتيجة الإخلاءات التي تمّت، في ظلّ توقّف حركة السير والنزوح الكثيف بعد التهديد الإسرائيلي بقصف المبنى.

المصدر: الميادين