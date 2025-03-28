الأمم المتحدة: الترحيل القسري لأهالي غزة جريمة حرب وانتهاك خطير للقانون الدولي

وطن: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الترحيل القسري لأهالي غزة، يشكل جريمة حرب وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

ودعا في بيان، اليوم الجمعة، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه على الاحتلال أن تنهي فورًا قطعها للمساعدات الإنسانية عن القطاع، وأن تمتنع عن أية أعمال ترقى إلى جرائم حرب.

وأعرب المفوض السامي عن القلق "إزاء تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين يتعرضون للترحيل القسري من قبل الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء العسكرية الإجبارية منذ استئناف حملته العسكرية في 18 آذار/ مارس الجاري، والتي شملت مناطق واسعة في جميع المحافظات، إلى جانب إجبار نصف شمال القطاع على الإخلاء، وحصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح".