69 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال اسبوع

وطن: تواصلت عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت (69) عملاً مقاومًا ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووفقاً لما أعلنه مركز معلومات فلسطين "معطي"، فإن الفترة ما بين 21-3-2025 حتى 27-3-2025 شهدت مقتل إسرائيلي وإصابة (2) آخرين بجروح نتيجة لأعمال المقاومة التي شملت مجموعة متنوعة من العمليات العسكرية والشعبية.

وتنوعت العمليات المقاومة، حيث تضمنت 3 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، بالإضافة إلى محاولتي دهس. كما تم تنفيذ 5 عمليات تفجير لعبوات ناسفة، وعمليتي إضرار بمركبات المستوطنين. علاوة على ذلك، شهد الأسبوع 8 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين.

في هذا السياق، اشتعلت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في 49 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس، حيث استخدم خلالها المتظاهرون الحجارة في عمليات إلقاء جماعي، إضافة إلى خروج مظاهرة شعبية حاشدة منددة بجرائم الاحتلال المستمرة.

من جهة أخرى، ذكر المركز أن الشهيد الفدائي كرم جبارين من منطقة وادي عارة في الداخل المحتل قد نفذ عملية دهس وإطلاق نار قرب مدينة حيفا المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة جندي بجروح خطيرة.

وتستمر المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والقدس في التصاعد في ظل القمع الإسرائيلي المستمر، مما يعكس عزم الشعب الفلسطيني على مواصلة نضاله ضد الاحتلال.