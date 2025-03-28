في يوم القدس العالمي.. المقاومة الفلسطينية: مخططات تهجير شعبنا ستفشل

وطن: أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن يوم القدس العالمي هو يوم للأمة وشعوبها الحرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين. وتوجهت الفصائل بالتحية إلى جبهات الإسناد في المنطقة، مشددة على أن المقاومة ستظل ثابتة في وجه الاحتلال حتى تحرير كل فلسطين.

في بيان لها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي الصمت العربي والعالمي تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وأكدت أن مخططات الاحتلال، المدعومة من الولايات المتحدة، ستفشل.

وأضافت الحركة أن المقاومة الفلسطينية ستظل وفية لقضية الأسرى، مشيرة إلى دعمها المقدم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله والشعب اليمني.

من جانبها، أكدت حركة حماس أن يوم القدس العالمي يحل هذا العام وشعبنا الفلسطيني يواصل صموده في وجه العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الحركة إلى أن القدس ستبقى رمز الصراع، داعية الأمة الإسلامية والعربية وأحرار العالم إلى التضامن مع فلسطين ودعم القضية الفلسطينية.

وفي نفس السياق، شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين، ورمز وحدة الأمة. ووجهت الجبهة تحية إلى المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن مخططات الاحتلال لتدمير الهوية الفلسطينية في القدس لن تنجح في كسر صمود الشعب الفلسطيني.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أكدت في بيانها على رفض الشعب الفلسطيني لمشاريع التهجير والتصفية، مشددة على أن الوحدة والمقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على الاحتلال.

بينما دعت لجان المقاومة في فلسطين إلى التصدي للمشاريع الصهيو-أميركية التي تهدف إلى تقسيم المنطقة وإفشال القضية الفلسطينية.

كما شددت حركة الأحرار وحركة المجاهدين الفلسطينية على ضرورة تحريك الشارع العربي والإسلامي لمساندة القضية الفلسطينية، ودعتا إلى رص الصفوف وتوجيه البوصلة نحو القدس، منوهتين إلى ضرورة دعم الدول الإسلامية لفلسطين في مواجهة محاولات التهجير والإبادة.

يأتي إحياء يوم القدس العالمي هذا العام في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ليشكل فرصة لإظهار وحدة الأمة وتضامنها مع فلسطين في معركتها ضد الاحتلال.