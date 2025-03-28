مسيرات "يوم القدس" اليمنية: مستمرون في مواجهة العدوانين على غزة واليمن

وطن: شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الجمعة، مسيرات مليونية حاشدة في إحياء ذكرى "يوم القدس العالمي"، حيث أكّدت المشاركون استمرارهم في وقوفهم ضد "العدو الصهيوني" و"العدو الأميركي" في مواجهة عدوانهم على غزة واليمن.

وذكرت المسيرات أن إحياء الشعب اليمني ليوم القدس يمثل دليلاً على "صدق انتمائه الإيماني وتمسكه الفعلي بالمقدسات واستعداده العالي للتضحية". كما جددت تأكيدها على الثبات على الموقف الإيماني والمبدئي الذي لا يقبل "المساومة أو التراجع"، مشيرةً إلى أن الشعب اليمني لا يزال في قلب المعركة ويقدّم "الشاهد على عظمة الإسلام وقوته في مواجهة أعداء الله ورسوله".

في الذكرى العاشرة لـ "اليوم الوطني للصمود"، عبرت المسيرات عن شكرها لله على الثبات والصمود في وجه العدوان، مؤكدين: "كما صمدنا أمام أبشع عدوان أمريكي سعودي إماراتي لسنوات، فإننا سنصمد ونُجاهد ضد أئمة الكفر وأرباب النفاق".

هذا وقد شن الطيران الأميركي في وقت متأخر من مساء الخميس أكثر من 40 غارة جوية على العاصمة صنعاء، في إطار العملية العسكرية التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد اليمن في منتصف مارس الجاري.

وتحتفل العديد من الدول العربية والإسلامية بـ "يوم القدس العالمي" في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث تُنظم مسيرات شعبية للتأكيد على التمسك بالقضية الفلسطينية، ورفض الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الميادين