الشهيد "أبو حمزة"خلال كلمة مسجلة بمناسبة يوم القدس العالمي:ملتزمون بالمقاومة والكفاح المسلح حتى التحرير من الاحتلال

وطن: قال الناطق باسم سرايا القدس، الشهيد "أبو حمزة"خلال كلمة مسجلة بمناسبة يوم القدس العالمي نحن أمام إنجاز كبير وصمود قل نظيره في معركة "طوفان الأقصى" التي ضربت البرنامج الصهيوني في مقتل، وهذه المعركة ستؤسس حتماً لزوال الكيان المحتل مؤكدا على ضرورة أن يلتحق كل الأحرار في العالم بمحور المقاومة الصادق.

واستشهد "أبو حمزة" في غارة إسرائيلية رفقة زوجته وعدد من أفراد أسرته، بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة فجر 18 مارس/ آذار الجاري.

ودعا الشهيد أبو حمزة في كلمته المسجلة للوحدة الإسلامية ودعم شعبنا ومقاومته وتعزيز صموده على أرضه وقطع العلاقات بشكل تام مع العدو، ولوقف التطبيع مع العدو الذي ينتهز الفرص للفتك بنا دولة دولة

وذكر ان الحضور العربي الإسلامي اليمني شكل علامة فارقة في "طوفان الأقصى" بإعلان الحرب على الكيان وفرض الحصار البحري عليه

كما أكد الشهيد أبو حمزة على التزام سرايا القدس بمسار المقاومة والكفاح المسلح حتى التحرير من براثن الظلم والاحتلال، و"يقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا".