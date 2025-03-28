ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 50,251 شهيدا و114,025 مصابا

وطن: ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50,251 شهيدا، والإصابات إلى 114,025، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 896 شهيدا، و1,984 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن 43 شهيدا بينهم اثنان جرى انتشالهما، و115 إصابة، وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.