عدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت... وموجة غارات عنيفة على جنوب لبنان

وطن: شنّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة استهدفت مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدّى إلى تدميره.

وكان قد سبقها عدوان بإطلاق 3 "غارات محدودة" في المنطقة.

وقد شهدت منطقة الحدث حالة من الفوضى والتخبّط نتيجة الإخلاءات التي تمّت، في ظلّ توقّف حركة السير والنزوح الكثيف بعد التهديد الإسرائيلي بقصف مبنى في المنطقة.

وبالتوازي مع ذلك، شنّ الاحتلال الإسرائيلي، موجة غارات عنيفة على عدة مناطق في جنوب لبنان.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مرتفعات إقليم التفاح، وأطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية.

وبحسب وزارة الصحة، أدّت الغارة على كفر تبنيت إلى ارتقاء 3 شهداء من بينهم سيدة وإصابة 18 شخصاً، من بينهم أطفال ونساء.

كما أغار طيران الاحتلال على بركة الجبور في كفرحونة، وعلى جبل صافي بمنطقة جزين، وأيضاً على عرمتى وسجد.

وتعرّضت أطراف بلدة قعقعية الجسر لجهة النهر، لقصف مدفعي معادٍ مركّز بالقذائف الثقيلة، كما طال القصف محيط بلدة يحمر الشقيف.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب كذلك.

أتى ذلك وسط تحليق الطيران الحربي للاحتلال فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل. كما شهدت مدينة صيدا وقرى شرقها تحليقاً مكثّفاً للطيران على علو منخفض، وأيضاً حلّق الطيران الإسرائيلي فوق جزين، وفي أجواء الجنوب.