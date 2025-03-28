هآرتس تكشف.. "الشاباك" دفع لاغتيال السنوار والضيف قبل 7 أكتوبر ونتنياهو عرقل التنفيذ

وطن: كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن جهاز "الشاباك" دفع باتجاه تنفيذ عملية اغتيال مشتركة تستهدف يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، ومحمد الضيف، قائد جناحها العسكري، قبل السابع من أكتوبر 2023، لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو امتنع عن المضي قدمًا في تنفيذها رغم اطلاعه على تفاصيلها في أكثر من مناسبة.

ووفق الصحيفة، بدأ التخطيط للعملية في أوائل عام 2022، في عهد رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، الذي أبدى اهتمامًا بتنفيذها، لكن حكومته انهارت قبل اكتمال الخطة. وعندما عاد نتنياهو إلى السلطة مطلع 2023، كانت المخابرات الإسرائيلية قد جمعت معلومات دقيقة عن تحركات القياديين، لكنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وبحسب التقرير، عقد نتنياهو عدة اجتماعات مع قادة الأمن لمناقشة الخطة، لكنه لم يمنح الضوء الأخضر لتنفيذها، على عكس بينيت، الذي طلب تحديثات مستمرة حول تقدمها. وأشار مصدر أمني رفيع إلى أن نتنياهو يفضّل "العمليات السرية التي لا تُنسب مباشرة لإسرائيل"، لذلك تردد في الموافقة على هذه العملية، رغم دعم رئيس الشاباك، رونين بار، الذي واصل الضغط من أجل تنفيذها.

وخلال اجتماع في 30 أبريل 2023، بحث نتنياهو مع رئيس الشاباك احتمالات نجاح العملية، بالإضافة إلى سيناريو تصعيد عسكري محتمل في غزة. ومع ذلك، لم يصدر نتنياهو أي أوامر لتنفيذ الاغتيال. كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يضغط باتجاه تنفيذ العملية، حيث رأى قادته أن فرص نجاحها لم تكن مضمونة، إضافة إلى تقديرهم في ذلك الوقت أن حماس ليست التهديد الأكبر، بل الجهاد الإسلامي.

ويشير التقرير إلى أن التقديرات الأمنية التي سادت حينها اعتبرت أن حماس تراجعت عسكريًا، وهو ما عززه موقف الحركة خلال عملية "الدرع والسهم"، حيث لم تشارك في القتال، وهو ما تبين لاحقًا أنه مجرد خدعة.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو تردده في الموافقة على الاغتيال، مشيرًا إلى أنه طالب باغتيال قادة حماس، لكن الاستعدادات العملية لم تكن جاهزة.