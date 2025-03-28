إصابة 5 مواطنين خلال اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام في مسافر يطا

وطن: أصيب خمسة مواطنين، اليوم الجمعة، برضوض وكسور خلال اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام في خربة جنبا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وهاجم مستوطنون مسلحون المواطن ماهر أحمد محمد، ونجله الطفل أسامة، أثناء رعيهم للمواشي في خربة جنبا بمسافر يطا، واعتدوا عليهما بالضرب ما ادى لإصابتهما بجروح ورضوض، حيث أكملوا هجومهم على سكان الخربة واعتدوا على المواطنين بالضرب، ما أدى لإصابة عزيز شحدة العمور، ونجله الطفل أحمد بجروح وكسور، ورجل مسن (70 عاما) وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

واقتحم جيش الاحتلال الخربة بعد هجوم المستوطنين، وداهم مساكن المواطنين ودمر محتويات عدد منها، واحتجز الأهالي ونكل بهم.