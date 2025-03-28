حزب الله ينفي مزاعم الاحتلال عن اطلاق صواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة

وطن: أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله نقلاً عن مصدر مسؤول لدى المقاومة "التزام حزب الله باتّفاق وقف إطلاق ‏النار"، نافيًا أي علاقة لحزب الله بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان ‏اليوم الجمعة باتّجاه شمال فلسطين المحتلة. ‎وشدّد المصدر على أنّ هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة ‏لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان‎.‎

يأتي ذلك في وقت قال فيه المتحدث باسم جيش الإحتلال صباح اليوم إنه "تمّ تفعيل انذارات في منطقة مرغاليوت وكريات شمونة على الحدود مع لبنان، وأن والتفاصيل قيد الفحص"، حسب زعمه. فيما زعمت "القناة 13” العبرية أن “سكان مستوطنات الشمال يبلغون عن سماع انفجارات بعد تفعيل الإنذارات".

هذا وقد أعقبت هذه الادعاءات، موجة من الاعتداءات والخروقات لتفاق وقف اطلاق النار، كما هدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة اللبنانية، زاعماً أنها “تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل عملية إطلاق باتجاه الجليل”، حسب تعبيره.