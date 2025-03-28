كاتس يهدد لبنان: لا هدوء في بيروت دون هدوء في مستوطنات الجليل

وطن: هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة اللبنانية قائلا إن "لا هدوء في بيروت دون هدوء في الجليل".

وقال كاتس في بيان: "قانون المستوطنات هو نفس قانون بيروت.. إذا لم يسد الهدوء في كريات شمونة وبلدات الجليل، فلن يسود أيضا في بيروت".

وحمل الحكومة اللبنانية "المسؤولية المباشرة عن كل عملية إطلاق نار تُنفذ باتجاه الجليل"، مشددا على "أننا لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر، وسنضمن أمن سكان الجليل، ونتحرك بقوة ضد أي تهديد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال أنه تم تفعيل إنذارات في منطقة مرغاليوت وكريات شمونا على الحدود مع لبنان.

وأفاد بأنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان حيث تم اعتراض احدى القذائف بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية.