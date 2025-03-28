في عدوان امريكي واسع .. أكثر من 40 غارة أميركية تستهدف صنعاء ومدن يمنية أخرى

رام الله - وطن: شنّت طائرات أميركية، فجر الجمعة، نحو 41 غارة جوية استهدفت عدة مناطق في اليمن بقنابل شديدة الانفجار، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وفي التفاصيل، قالت مصادر يمنية إنّ غارتين استهدفتا مطار صنعاء الدولي، كما استهدفت غارةً أخرى الناحية الشمالية للعاصمة، اضافة الى استهداف الطائرات الأميركية منطقة السواد جنوب محافظة صنعاء، فضلاً عن غارة على منطقة القيادة في مديرية التحرير وسط العاصمة، الأمر الذي أسفر عن أضرار في منازل المواطنين المدنيين.

فيما استهدفت 3 غارات أميركية مديرية اللحية في محافظة الحديدة الساحلية شمال غرب اليمن، وشنّت الطائرات الأميركية 5 غارات على منطقة العصايد بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

كما طالت 3 غاراتٍ أخرى مديرية الحميدات في محافظة الجوف شمال شرق اليمن، و8 غارات طالت مناطق في مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال اليمن، الأمر الذي أدى إلى تعرّضت شبكة الاتصالات في الجبل الأسود للحظر.

وفي المحصلة، نفّذت الطائرات الأميركية 19 غارة استهدفت مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود في محافظة عمران شمال البلاد.

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، إنّه أصيب 7 مدنيين في حصيلة غير نهائية للغارات الأميركية على العاصمة صنعاء.

وأضاف الأصبحي أنّ "طفلين من بين الجرحى في إثر الغارات الأميركية على شارع القيادة وسط العاصمة اليمنية صنعاء".